Грозы, как говорят в Украинском гидрометцентре, будут удерживаться до конца суток. Ливни будут сопровождаться порывами ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

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Поскольку дожди могут привести к подтоплениям, в потенциально опасных местах будет дежурить спецтехника коммунальщиков.

Киевавтодор готовится к откачке воды в переходах

В КГГА просят киевлян подготовиться к грозе и вероятным последствиям мощного ветра:

закрыть окна и не подходить к ним;

не браться за металлическую входную дверь;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

не оставлять машины вблизи конструкций, которые могут упасть.

В случае обнаружения падений деревьев или крупных ветвей чиновники призывают обращаться к спасателям или медикам, если в результате инцидента кто-то пострадал.

Если вода затопила проезжую часть или тротуар, коммунальщики также просят звонить в круглосуточную диспетчерскую Киевавтодора по телефону 284-74-19.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала