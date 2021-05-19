Как сообщили в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 19 мая примерно с 14:30 в Киеве могут начаться грозы. Будут сопровождаться они достаточно мощными осадками.

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Из-за этого жителям столицы стоит подготовиться к вероятным проблемам, которые обычно возникают в Киеве во время дождей.

Возможны потопы

Синоптики говорят, что грозы могут продолжаться до конца суток. При этом температура воздуха будет оставаться в пределах +19...+13 градусов. Чиновники рекомендуют киевлянам соблюдать максимальную безопасность и заранее корректировать маршруты для передвижения собственным транспортом.

При падении деревьев или веток в результате стихии жителям следует обращаться к спасателям и, при необходимости, медикам скорой. А вот с потопами на дорогах должны разбираться работники Киевавтодора. Известить их о чрезвычайной ситуации можно по номеру: 284-74-19.

Что нельзя делать во время грозы

Специалисты утверждают, что во время грозы надо закрыть окна и не подходить к ним.

Во время грозы запрещено: