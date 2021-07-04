Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "в Киеве и Киевской области в ближайшее время с удержанием до конца суток 4 июля местами град и шквалы 15 – 20 метров за секунду".
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Днем 5 июля – гроза (и уровень опасности, желтый),
– говорится в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС предупредили, что "5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15 – 20 метров за секунду (І уровень опасности, желтый)".
Людей просят не пренебрегать своей безопасностью и соблюдать правила.
Грозы накрыли территорию Украины
- Украину в воскресенье, 4 июня, накрыли грозы. На всей территории Украины объявили желтый уровень опасности.
- В результате непогоды без электроснабжения в Украине остались 24 населенных пункта в 2 областях.
- Кроме того, на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине и Буковине спасатели предупредили об угрозе поднятия уровня воды в реках.