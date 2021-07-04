Киевлян предупредили об урагане в столице: возможен град и шквалы

Спасатели в воскресенье, 4 июля, объявили в Киеве І уровень опасности. Кроме того, в понедельник, 5 июля, столица также будет страдать от непогоды.

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "в Киеве и Киевской области в ближайшее время с удержанием до конца суток 4 июля местами град и шквалы 15 – 20 метров за секунду".

Заметьте Спасатели бьют тревогу: в Украине за пол дня утонули 4 человека

Днем 5 июля – гроза (и уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что "5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15 – 20 метров за секунду (І уровень опасности, желтый)".

Людей просят не пренебрегать своей безопасностью и соблюдать правила.

Грозы накрыли территорию Украины