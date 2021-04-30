Спасатели утверждают, что прогнозы синоптиков свидетельствуют о достаточно серьезных осадках. Они могут начаться в Киеве и области в ближайшее время.

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Кроме того, иногда будет идти град. Поэтому, владельцам автомобилей лучше оставлять их под навесом.

Когда киевлянам ожидать осадки

Согласно сообщению ГСЧС, дождь и гроза с градом должны накрыть Киевскую область вечером 30 апреля. Осадки будут продолжаться до конца суток и ночью 1 мая.

Впрочем, синоптики прогнозируют, что температура воздуха несмотря на осадки будет оставаться достаточно комфортной. К утру 1 апреля столбики термометров опустятся до отметки +11 градусов.

Днем воздух прогреется до +18 градусов. И лишь немного похолодает ближе к ночи – до +14.

В общем выходные должны быть теплыми. Настроение киевлян может испортить только дождь, который обещают 2 мая.