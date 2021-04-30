О появлении на районе извращенца сообщили неравнодушные граждане в сообществе Дарница Live в фейсбуке. Очевидцы видели эксгибициониста у озера, но он может появиться и в других местах.

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Обращались ли жители Харьковского массива к правоохранителям по поводу извращенца, неизвестно.

Дети под угрозой

В комментариях к посту пользователи фейсбуке отметили, что эксгибиционист появляется на этой территории не впервые. Впрочем, установить, действует ли один и тот же извращенец, что и раньше, не смогли.

Поскольку у озера расположены по меньшей мере два заведения среднего образования, вполне вероятно, что жертвами извращенца могут стать дети. Поэтому людей, проживающих вблизи, призывают быть осмотрительными и сообщить детям о необходимости держаться подальше от подозрительных людей.

Впрочем, далеко не все подписчики сообщества отреагировали на инцидент серьезно. Некоторые отметили, что в хорошую погоду на пляже озера можно увидеть обнаженных бабушек. Другие же пошутили о том, что следующим, кто встретится с извращенцем, надо снять его на видео.

Скриншот поста сообщества Дарница Live