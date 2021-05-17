В КГГА предупредили жителей Киева о надвигающейся опасности. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время в столице начнутся грозы. Осадки, вероятно, будут идти до конца суток.
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Из-за ухудшения погодных условий специалисты объявили и желтый уровень опасности.
Что нельзя делать во время грозы
Специалисты утверждают, что во время грозы надо закрыть окна и не подходить к ним.
Во время грозы запрещено:
- прятаться под высокими деревьями, скалами;
- находиться на полянах;
- купаться в водоемах;
- идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- касаться металлических дверей и других конструкций.
При травмировании людей, или падении веток или деревьев из-за стихии, коммунальщики просят обращаться к скорой или спасателям.
В общем, в течение суток будет достаточно прохладно. Температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов.