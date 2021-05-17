В КГГА предупредили жителей Киева о надвигающейся опасности. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время в столице начнутся грозы. Осадки, вероятно, будут идти до конца суток.

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Из-за ухудшения погодных условий специалисты объявили и желтый уровень опасности.

Что нельзя делать во время грозы

Специалисты утверждают, что во время грозы надо закрыть окна и не подходить к ним.

Во время грозы запрещено:

прятаться под высокими деревьями, скалами;

находиться на полянах;

купаться в водоемах;

идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

касаться металлических дверей и других конструкций.

При травмировании людей, или падении веток или деревьев из-за стихии, коммунальщики просят обращаться к скорой или спасателям.

В общем, в течение суток будет достаточно прохладно. Температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов.

Подробнее с прогнозом погоды на 17 мая можете ознакомиться по этой ссылке.