Киевлян шокировали бездомные, которые спят в метро: фото
Жители Киева возмутились из-за судьбы бездомных, которых сфотографировали перед входом в станцию метро "Печерская". Люди, которым негде ночевать, фактически живут в подземных переходах и спят на холодном полу.
Источник:dtp.kiev.ua
Фотографии довольно многих бездомных опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua, а в комментариях к записи киевляне указали, что именно такую картину они постоянно наблюдают возле входов на других станциях метро.
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Ночлежки столицы бывают переполненными. Кроме того, до них людям еще надо добраться.
Бездомных очень много
Бездомные вынужденно живут в подземных переходах и на входах в станции подземки / Фото dtp.kiev.ua
Жители разных районов столицы утверждают, что каждый день можно увидеть бездомных, которые спят на картонках и укрываются чем попало.
Бездомные живут на станциях:
- "Печерская";
- "Вокзальная";
- "Голосеевская";
- "Лесная";
- "Площадь Льва Толстого";
- "Демеевская" и многих других.
Людям некуда пойти / Фото dtp.kiev.ua
В дискуссии, которая состоялась под публикацией в сообществе некоторые киевляне отметили, что видели подобную картину в разных городах Европы и США. Однако большинство авторов сошлись во мнении, что государство не может создать условия, чтобы проблема бездомных была адекватно решена.
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