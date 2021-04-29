Жители Киева возмутились из-за судьбы бездомных, которых сфотографировали перед входом в станцию метро "Печерская". Люди, которым негде ночевать, фактически живут в подземных переходах и спят на холодном полу.

Фотографии довольно многих бездомных опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua, а в комментариях к записи киевляне указали, что именно такую картину они постоянно наблюдают возле входов на других станциях метро.

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Ночлежки столицы бывают переполненными. Кроме того, до них людям еще надо добраться.

Бездомных очень много

Бездомные вынужденно живут в подземных переходах и на входах в станции подземки / Фото dtp.kiev.ua

Жители разных районов столицы утверждают, что каждый день можно увидеть бездомных, которые спят на картонках и укрываются чем попало.

Бездомные живут на станциях:

"Печерская";

"Вокзальная";

"Голосеевская";

"Лесная";

"Площадь Льва Толстого";

"Демеевская" и многих других.

Людям некуда пойти / Фото dtp.kiev.ua

В дискуссии, которая состоялась под публикацией в сообществе некоторые киевляне отметили, что видели подобную картину в разных городах Европы и США. Однако большинство авторов сошлись во мнении, что государство не может создать условия, чтобы проблема бездомных была адекватно решена.