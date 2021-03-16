В Киеве предлагают горожанам определить логотип нового уникального блюда Kyiv Pie. Его недавно презентовали в столице – создатели-повара надеются, что оно станет еще одним символом города.

Пока такой пирог имеет всего три варианта – с рыбой, с мясом и вегетарианский. Но в планах поваров сделать и сладкие пирожки.

Читайте также Как приготовить вкусный бисквит с яблоками: домашний рецепт

Голосование за логотип

В то же время киевлянам предлагают выбрать логотип нового блюда, которое по замыслу должно стать визитной карточкой украинской столицы и заинтересует туристов.

Голосование продолжается на официальном туристическом сайте Киева.

Вы можете стать участниками и сделать свой вклад в продукт, который будет представлять нашу столицу среди туристов и жителей Киева. Поэтому предлагаем вам отдать свой голос за один из пяти вариантов,

– отметили в управлении туризма КГГА.



Так выглядит Kyiv Pie / Фото КГГА

Предыстория

Kyiv Pie представили 12 марта. Пирог объединил украинские традиции и современные тренды. Блюдо будет доступно всем жителям города. Стоить оно будет до 30 гривен и будет продаваться в кафе и на уличных фудкортах, а также в ресторанах.