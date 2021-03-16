Киевлянам предлагают выбрать логотип для Kyiv Pie: это новое столичное блюдо
В Киеве предлагают горожанам определить логотип нового уникального блюда Kyiv Pie. Его недавно презентовали в столице – создатели-повара надеются, что оно станет еще одним символом города.
Источник:24 канал
Пока такой пирог имеет всего три варианта – с рыбой, с мясом и вегетарианский. Но в планах поваров сделать и сладкие пирожки.
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Голосование за логотип
В то же время киевлянам предлагают выбрать логотип нового блюда, которое по замыслу должно стать визитной карточкой украинской столицы и заинтересует туристов.
Голосование продолжается на официальном туристическом сайте Киева.
Вы можете стать участниками и сделать свой вклад в продукт, который будет представлять нашу столицу среди туристов и жителей Киева. Поэтому предлагаем вам отдать свой голос за один из пяти вариантов,
– отметили в управлении туризма КГГА.
Так выглядит Kyiv Pie / Фото КГГА
Предыстория
Kyiv Pie представили 12 марта. Пирог объединил украинские традиции и современные тренды. Блюдо будет доступно всем жителям города. Стоить оно будет до 30 гривен и будет продаваться в кафе и на уличных фудкортах, а также в ресторанах.
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