Об этом рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. Он назвал это еще одной скандальной сделкой Фукса.
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Схема Павла Фукса
Как отметил журналист, в 2017 году, в период президентства Петра Порошенко, Хозяйственный суд Киева признал, что Киевский метрополитен должен заплатить скандальной фирме 2 миллиарда гривен долга за поставку вагонов для метрополитена.
Киевляне на протяжении последних лет ежедневно платят Фуксу за эту абсолютно "шитую белыми нитками" задолженностью. Мы выплачиваем этот надутый с воздуха долг,
– подчеркнул Гнап.
Компания была связана с Юрием Енакиевским, приближенному к президенту-беглецу Виктору Януковичу. Журналист заявил, что сумма долга была очевидно завышенной, а на самом деле все стоило дешевле.
Однако, компания Фукса выкупила долг Киевского метрополитена в структуру Юрия Енакиевского. Фуксу, при президентстве Порошенко, разрешили переоформить на себя долг окружения Януковича.
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Также Гнап подчеркнул, что долг не был списан несмотря на то, что Янукович и Енакиевский ограбили Украину, в частности, киевлян. Однако его подтвердили в суде.
Дмитрий Гнап рассказал о схеме Павла Фукса: смотрите видео
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