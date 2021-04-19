В Киеве провели опрос среди жителей, и выяснили как люди оценивают жизнь в столице. По 5 балльной шкале ни один из районов не набрал даже 4 баллов.

Однако, Днепровский район признали самым комфортным для жизни. Любимым среди арендаторов стал Печерск, а для велосипедистов и автолюбителей рекомендуют Деснянский.

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61% жителей столицы живут в домах вторичного рынка. Еще 26% киевлян отметили, что выбрали для проживания новостройки.

8 тысяч киевлян оценивали свои районы по следующим критериям:

безопасность,

чистота,

инфраструктура,

транспорт,

качество жизни.

Безопасность

Самым безопасным районом города назвали Печерский (3,05 балла из 5). Его жители довольны тем, что при срочной необходимости в соответствующие службы (скорая помощь, полиция, служба чрезвычайных ситуаций и тому подобное) оперативно реагируют и приходят на вызов.

Разделение по безопасности оценили в 2,98 и отметили, что здесь не страшно ходить ночью. Наименее безопасными признали Соломенский (2,81 балла из 5) и Деснянский (2,76 балла из 5). Его жители чаще всего слышали о преступности или сталкивались с ней.

Чистота

Самыми чистыми для киевлян являются Голосеевский и Днепровский районы (2,95 и 2,9 балла из 5 соответственно). Жителей этих местностей больше всего радуют чистый воздух и водоемы. А вот Соломенку и Шевченковский по чистоте оценивают ниже всего – им дали по 2,7 балла.

Жители этих центральных регионов столице наиболее не согласны с утверждением, что их чистая местность, а также разочарованы грязным воздухом и чистыми водоемами.

Инфраструктура

Лучшие условия для этого у жителей Соломенки и Оболони, ведь их инфраструктуру оценили выше (3,59 и 3,55 балла). В частности, в первом районе очень ценят наличие парков и зеленых зон, а во втором – что в пешей доступности достаточно продуктовых и хозяйственных магазинов, рынков и торговых центров.

Жители же Голосеевского района отдали ему предпоследнюю позицию по инфраструктуре (3,3 балла), и отмечают, что в последнее время больше всего им не хватает мест для культурного досуга. Печерск оценили ниже всего (3,25 балла) и отметили, что здесь негде заниматься спортом.



Киевляне оценили районы столицы / инфографика компании OLX

Транспорт

Где можно легко добраться дома в поздний час, а транспортного обеспечения достаточно и оно удобное? Киевляне утверждают, что прежде всего в Днепровском и Оболонском районах — им дали 2,89 и 2,87 балла.

Печерск и Подол наоборот не очень дружат с транспортом — жители оценили их в 2,73 и 2,69 балла. В частности горожане обоих регионов столицы делятся, что часто попадают в пробки, на Печерске еще и отмечают проблемы с парковочными местами.

Кстати, последней местностью рекомендуют передвигаться только на общественном транспорте, если есть такая возможность. А Деснянский район назвали лучшим для автомобилистов и велосипедистов.

Качество жизни

На Соломенке (3,21 балла) и Дарнице (3,2 балла). Жители этих местностей очень довольны своими отношениями с соседями. Кстати, во втором районе еще и высоко оценивают наличие большого выбора жилья под любые нужды, а в первом – оптимальное соотношение цена и качество.

Население Голосеевского и Шевченковского дают своим районам оценку в 3,12 и 3,08 балла соответственно. В обоих случаях киевляне недовольны ценами на аренду жилья и его качеством.

Общий рейтинг выглядит так:

1. Днепровский – 3,1

2. Дарницкий – 3,08

3. Подольский – 3,07

4. Голосеевский – 3,064

5. Соломенский – 3,061

6. Оболонский – 3,061

7. Печерский – 3,04

8. Деснянский – 3,03

9. Святошинский – 3,02

10. Шевченковский – 3,01

Опрос провела компания OLX.