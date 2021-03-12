Ради дешевых вещей: киевляне устроили ужасную давку возле секонд-хенда: видео
На днях на Харьковском жилмассиве в Киеве произошла масштабная давка, во время которой чудом никто не пострадал. Десятки жителей столицы собрались возле помещения, где работает секонд хэнд.
Источник:24 канал
Чтобы поохотиться за дешевыми вещами, очередь занимали за час до открытия магазина.
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Когда же дверь открылась, толпа начала прорываться внутрь несмотря на все моральные нормы и вероятные последствия.
Никакого карантина
- О том, что надо соблюдать хотя бы какие-то карантинные ограничения, судя по всему, ни один участник толкотни не думал.
- Некоторые из тех, кто пытался силой продрать себе место, были вообще без масок, или носили их на подбородке или под носом.
- Судя по видео, в сутолоке принимали участие не только пенсионеры, но и молодые мужчины и женщины.
По словам свидетелей инцидента, очередь в секонд хенд собралась из-за того, что в этот день в магазин завозили новый товар.
Лишь чудом в результате толкотни люди не снесли двери магазина. В полиции, как утверждают очевидцы, на произошедшее никак не отреагировали.
Смотрите видео потасовки возле секонд хенда в Киеве:
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