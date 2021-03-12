На днях на Харьковском жилмассиве в Киеве произошла масштабная давка, во время которой чудом никто не пострадал. Десятки жителей столицы собрались возле помещения, где работает секонд хэнд.

Чтобы поохотиться за дешевыми вещами, очередь занимали за час до открытия магазина.

Смотрите также В Киеве на Позняках девушка на дороге нашла сову

Когда же дверь открылась, толпа начала прорываться внутрь несмотря на все моральные нормы и вероятные последствия.

Никакого карантина

О том, что надо соблюдать хотя бы какие-то карантинные ограничения, судя по всему, ни один участник толкотни не думал.

Некоторые из тех, кто пытался силой продрать себе место, были вообще без масок, или носили их на подбородке или под носом.

Судя по видео, в сутолоке принимали участие не только пенсионеры, но и молодые мужчины и женщины.

По словам свидетелей инцидента, очередь в секонд хенд собралась из-за того, что в этот день в магазин завозили новый товар.

Лишь чудом в результате толкотни люди не снесли двери магазина. В полиции, как утверждают очевидцы, на произошедшее никак не отреагировали.

Смотрите видео потасовки возле секонд хенда в Киеве: