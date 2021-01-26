Сейчас задолженность жителей столицы за услуги ЖКХ значительно выше, чем за предыдущие годы. И эта цифра может не уменьшаться, а расти.

Источник: 24 канал

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. По словам городского головы, большой проблемой для города и его жителей будет поднятие цены на газ.

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Как утверждает Кличко, для решения проблемы представители ассоциации городов Украины на встрече с премьер-министром и представителями власти обсуждали компенсации для теплопредприятий разницы между фиксированной и рыночной ценами на газ.

Многомиллиардные долги



В ближайшие дни, по словам мэра, вероятно урегулирование вопросов разницы в тарифах на тепло и компенсаций убытков предприятиям теплоснабжения.

На сегодня задолженность жителей за жилищно-коммунальные услуги составляет примерно 4 миллиарда гривен. Она значительно выше, чем в прошлые годы. Поэтому поднятие цены на газ создает большое социальное напряжение. Ведь подавляющее большинство украинцев будет не в состоянии оплатить коммунальные услуги,

– подчеркнул Кличко.

При этом мэр отметил, что компенсацию не должны платить из местных бюджетов, поскольку Киев не может платить по 4 миллиарда за отопительный сезон.