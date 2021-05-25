Стал лицом бренда и получил iPhone 12: киевлянин набил на щеке лого магазина Apple

В Киеве 22 мая открылся новый магазин аксессуаров для техники Apple iLounge. На открытии всем желающим предлагали сделать тату из лого в обмен на технику.
Вадим Породко решил не размениваться и набил лого на лице. За это компания презентовала киевлянину iPhone 12.
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Что известно об акции в Киеве
- Магазин iLounge специализируется на аксессуарах для техники Apple.
- Они продают чехлы, защитные стекла, ремешки для часов, и тому подобное.
- В честь открытия были запланированы различные активности: конкурсы и ценные подарки.
- Чтобы их получить надо было сделать тату с логотипом и названием магазина.
- В столице нашлось 9 смельчаков: из них 5 – работники компании и 4 гостей.
- Трое посетителей набили тату на разные части тела и получили наушники от Apple.
- Самый смелый клиент вышел из магазина с новеньким iPhone 12, VIP-клиентом и лицом бренда.
Лицо бренда магазина с техникой Apple / Фото MC.today