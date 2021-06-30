Киевлянин напился и порезал врача: пострадавшего госпитализировали

В Днепровском районе Киева мужчина набросился на медика скорой с ножом. Пострадавший получил ранение и был госпитализирован.

Об этом событии на улице Генерала Жмаченко сообщили 30 июня. В момент нападения 47-летний злоумышленник был пьян.

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Что происходило в этот день

Между пожилой матерью и ее пьяным сыном возник конфликт.

В ходе него женщина вызвала в свою квартиру скорую.

Однако неизвестно, какова была причина вызова.

Когда пьяный увидел врача, ударил его ножом в живот.

После этого он бежал оттуда.

А раненому оказали первую помощь и госпитализировали.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители вскоре после этого задержали мужчину, который ранее не был судим. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Максимальное наказание по ней – восемь лет заключения.

Также злоумышленнику уже избрана мера пресечения. На суд он будет ждать в следственном изоляторе без права внесения залога.