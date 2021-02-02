В Киеве сотрудники таможни обнаружили в посылке в Мьянму прибор военного назначения – составляющую истребителя "МиГ-29". Это автономная рулевая машина для военных самолетов.

Источник: Киевская таможня

Такую бандероль оформил киевлянин, а кто ее адресат в Мьянме (страна на юго-востоке Азии, недалеко от Таиланда) неизвестно.

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Эксперты на таможни установили, что это автономная рулевая машина "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления истребителем четвертого поколения "МиГ-29".

Этот советский самолет. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.



"МиГ-29" / Фото wikimedia

Пресс-служба таможни замечает, что боевая и специальная военная техника вообще не может находиться в собственности граждан.

Согласно украинскому законодательству, вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения соответствующего государственного органа. Такие документы таможне отправителем не предоставлялись.