Это произошло вечером 23 июня. Ограбить пытались обменник на улице Натальи Ужвий, 12.
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Нажали кнопку и сбежал
- В обменнике в этот момент была только женщина, которая там работает.
- Когда туда ворвались, она нажала кнопку вызова охраны.
- Поэтому злоумышленник скрылся.
- Но правоохранители быстро установили его личность.
- Поэтому вскоре после инцидента задержали.
- После этого решили провести обыск в его квартире и автомобиле.
- Правоохранители хотели найти другие взрывные устройства.
- Однако обнаружили ли что-то – неизвестно.
Место инцидента и авто злоумышленника: видео "Киев оперативный"
Что известно о злоумышленнике
Вероятно это сделал местный житель Сергеев Сергей Михайлович. Ему примерно 33 года (родился в 1988 году).
В сети предполагают, что он зависим от наркотических веществ. Однако откуда эта информация – неизвестно. Сообщается, что в этот день он также был в наркотическом опьянении
Злоумышленник в день ограбления / Коллаж 24 канала
Информация от полиции
Правоохранители после задержания мужчины открыли уголовное производство по статье о разбое. Она предусматривает заключение на срок от 3 до 7 лет. В комментарии журналистам 24 канала в полиции Киева подтвердили, что такой инцидент был. Однако подробную информацию смогут предоставить позже.