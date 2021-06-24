Киевлянин с гранатой пытался ограбить обменник: видео

В Киеве мужчина ворвался в обменник валют. Чтобы ему отдали деньги, начал угрожать гранатой. Однако сотрудница учреждения вызвала охрану и нападающий сбежал.

Это произошло вечером 23 июня. Ограбить пытались обменник на улице Натальи Ужвий, 12.

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Нажали кнопку и сбежал

В обменнике в этот момент была только женщина, которая там работает.

Когда туда ворвались, она нажала кнопку вызова охраны.

Поэтому злоумышленник скрылся.

Но правоохранители быстро установили его личность.

Поэтому вскоре после инцидента задержали.

После этого решили провести обыск в его квартире и автомобиле.

Правоохранители хотели найти другие взрывные устройства.

Однако обнаружили ли что-то – неизвестно.

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Что известно о злоумышленнике

Вероятно это сделал местный житель Сергеев Сергей Михайлович. Ему примерно 33 года (родился в 1988 году).

В сети предполагают, что он зависим от наркотических веществ. Однако откуда эта информация – неизвестно. Сообщается, что в этот день он также был в наркотическом опьянении



Злоумышленник в день ограбления / Коллаж 24 канала

Информация от полиции

Правоохранители после задержания мужчины открыли уголовное производство по статье о разбое. Она предусматривает заключение на срок от 3 до 7 лет. В комментарии журналистам 24 канала в полиции Киева подтвердили, что такой инцидент был. Однако подробную информацию смогут предоставить позже.