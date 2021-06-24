Киевлянин с гранатой пытался ограбить обменник: видео

24 июня 2021 , 11:09
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Источник:

"Киев Оперативный"

В Киеве мужчина ворвался в обменник валют. Чтобы ему отдали деньги, начал угрожать гранатой. Однако сотрудница учреждения вызвала охрану и нападающий сбежал.

Это произошло вечером 23 июня. Ограбить пытались обменник на улице Натальи Ужвий, 12.

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Нажали кнопку и сбежал

  • В обменнике в этот момент была только женщина, которая там работает.
  • Когда туда ворвались, она нажала кнопку вызова охраны.
  • Поэтому злоумышленник скрылся.
  • Но правоохранители быстро установили его личность.
  • Поэтому вскоре после инцидента задержали.
  • После этого решили провести обыск в его квартире и автомобиле.
  • Правоохранители хотели найти другие взрывные устройства.
  • Однако обнаружили ли что-то – неизвестно.

Место инцидента и авто злоумышленника: видео "Киев оперативный"

Что известно о злоумышленнике

Вероятно это сделал местный житель Сергеев Сергей Михайлович. Ему примерно 33 года (родился в 1988 году).

В сети предполагают, что он зависим от наркотических веществ. Однако откуда эта информация – неизвестно. Сообщается, что в этот день он также был в наркотическом опьянении


Злоумышленник в день ограбления / Коллаж 24 канала

Информация от полиции

Правоохранители после задержания мужчины открыли уголовное производство по статье о разбое. Она предусматривает заключение на срок от 3 до 7 лет. В комментарии журналистам 24 канала в полиции Киева подтвердили, что такой инцидент был. Однако подробную информацию смогут предоставить позже.

Обратите внимание! В Харькове 8 июня мужчина бросил в толпу гранату. В результате три человека пострадали. Одного пострадавшего пришлось оперировать. Впоследствии появилось видео, где видно, что этому предшествовал конфликт.
Автор: Олександр Марчак