В Киеве мужчина дважды в течение 11 дней открывал стрельбу из окна жилого дома. Правоохранителям удалось его задержать.

Это произошло в Соломенском районе Киева в ЖК "Никитская Слобода". Впервые мужчина устроил стрельбу еще 12 апреля.

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Тогда очевидцы сообщали о выстрелах еще с 15:00. Ближе к вечеру они снова возобновились. Однако тогда полицейским не удалось найти нарушителя.

Стрельба в Соломенском районе 12 апреля: смотрите видео

Задержание стрелка

В пятницу, 23 апреля, выстрелы повторились. На этот раз полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника.

Они провели обыски в его квартире, там обнаружили большое количество оружия.



Нарушителя уже задержали / Фото "Киев Оперативный"

Стрельба в Киеве: последние случаи