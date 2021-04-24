Киевлянин дважды открывал стрельбу из окна дома: его задержали – фото
В Киеве мужчина дважды в течение 11 дней открывал стрельбу из окна жилого дома. Правоохранителям удалось его задержать.
Источник:фейсбук "Киев Оперативный"
Это произошло в Соломенском районе Киева в ЖК "Никитская Слобода". Впервые мужчина устроил стрельбу еще 12 апреля.
Ранее На Житомирщине хулиган, убегая от полиции, дважды подстрелил себя
Тогда очевидцы сообщали о выстрелах еще с 15:00. Ближе к вечеру они снова возобновились. Однако тогда полицейским не удалось найти нарушителя.
Стрельба в Соломенском районе 12 апреля: смотрите видео
Задержание стрелка
В пятницу, 23 апреля, выстрелы повторились. На этот раз полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника.
Они провели обыски в его квартире, там обнаружили большое количество оружия.
Нарушителя уже задержали / Фото "Киев Оперативный"
Стрельба в Киеве: последние случаи
- 21 апреля в Печерском районе столицы водитель Renault устроил разборки с дорожниками. Он стрелял из травмата и ранил работника "Киевавтодора".
- А в Василькове 25-летний местный житель застрелил аиста. Полиция открыла уголовное производство за жестокое обращение с животными.
- В ночь на 12 апреля были слышны выстрелы на проспекте Григоренко. Их из-за конфликта устроили нетрезвые мужчины.
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