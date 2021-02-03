Киевлянин устроил стрельбу по прохожим из собственного балкона, его задержали патрульные: фото
Жителя одного из домов на Соломенской улице задержали правоохранители днем 2 февраля. Мужчина решил стрелять по людям из травматического пистолета.
Источник: фейсбук патрульной полиции Киева
Правоохранители узнали о происшествии от испуганной прохожей, которая рассказала, что слышала выстрелы.
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Когда патрульные прибыли на вызов, злоумышленник сразу прекратил стрельбу. Но от прихода копов его это не спасло.
Опросив свидетелей происшествия, инспекторы вычислили, где живет стрелок.
Стрелял по незнакомцах
- Двери полицейским открыл мужчина, который рассказал патрульным, что его родственник владеет травматическим оружием.
- При общении с правоохранителями не открещивался от совершения стрельбы и сам владелец пистолета.
- По словам нарушителя спокойствия, он открыл огонь по незнакомым ему людям, поскольку "под окнами постоянно ходят подозрительные лица".
Пистолет и патроны к нему полицейским на осмотр человек предоставил без сопротивления.
Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу,
– отметили в полиции.
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