Жителя одного из домов на Соломенской улице задержали правоохранители днем 2 февраля. Мужчина решил стрелять по людям из травматического пистолета.

Источник: фейсбук патрульной полиции Киева

Правоохранители узнали о происшествии от испуганной прохожей, которая рассказала, что слышала выстрелы.

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Когда патрульные прибыли на вызов, злоумышленник сразу прекратил стрельбу. Но от прихода копов его это не спасло.

Опросив свидетелей происшествия, инспекторы вычислили, где живет стрелок.

Стрелял по незнакомцах

Двери полицейским открыл мужчина, который рассказал патрульным, что его родственник владеет травматическим оружием.

При общении с правоохранителями не открещивался от совершения стрельбы и сам владелец пистолета.

По словам нарушителя спокойствия, он открыл огонь по незнакомым ему людям, поскольку "под окнами постоянно ходят подозрительные лица".

Пистолет и патроны к нему полицейским на осмотр человек предоставил без сопротивления.

Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу,

– отметили в полиции.