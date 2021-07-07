Кроме этого примерно в 12:00 позвонили этому мужчине. Он рассказал, что физически не может открыть дверь полиции.
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Просил остановить штурм
Киевлянин призвал впустить его адвоката. Также он говорил, что дверь сломалась, поэтому он не может ее открыть, потому что она забаррикадирована.
Во время этого вход в помещение штурмовали правоохранители. Злоумышленник кричал "парни, остановитесь". Однако стук на фоне продолжался.
Что рассказал его брат
Брат злоумышленника говорит, что квартиру, которую штурмуют, перед этим пытались забрать рейдеры. Именно поэтому и случилась такая ситуация.
Он также добавил, что приехал туда, потому что ему позвонил брат. Забаррикадированному 38 лет.
Общение злоумышленника с журналистами: видео телеграма PavlovskyNews
Коротко об инциденте
- Єто произошел в доме ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58.
- Мужчина выстрелил в полицейских и ранил их.
- Затем заперся в квартире.
- Туда приехали спецназовцы, которые начали штурм.
- Также заметили, что из квартиры шел густой черный дым.
- Поэтому предполагали, что злоумышленник совершил поджог.
- Затем его все же задержали и увезли в отделение полиции.