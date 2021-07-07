Кроме этого примерно в 12:00 позвонили этому мужчине. Он рассказал, что физически не может открыть дверь полиции.

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Просил остановить штурм

Киевлянин призвал впустить его адвоката. Также он говорил, что дверь сломалась, поэтому он не может ее открыть, потому что она забаррикадирована.

Во время этого вход в помещение штурмовали правоохранители. Злоумышленник кричал "парни, остановитесь". Однако стук на фоне продолжался.

Что рассказал его брат

Брат злоумышленника говорит, что квартиру, которую штурмуют, перед этим пытались забрать рейдеры. Именно поэтому и случилась такая ситуация.

Он также добавил, что приехал туда, потому что ему позвонил брат. Забаррикадированному 38 лет.

Общение злоумышленника с журналистами: видео телеграма PavlovskyNews

Коротко об инциденте