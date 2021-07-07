Киевлянин стрелял в полицию и забаррикадировался: защищался от рейдеров – видео

Житель Голосеевского района столице 7 июля начал стрелять в правоохранителей, а затем забаррикадировался в своей квартире. Впоследствии с журналистами пообщался брат злоумышленника. Он сказал, что это, якобы, произошло из-за попытки рейдерского захвата квартиры.

Кроме этого примерно в 12:00 позвонили этому мужчине. Он рассказал, что физически не может открыть дверь полиции.

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Просил остановить штурм

Киевлянин призвал впустить его адвоката. Также он говорил, что дверь сломалась, поэтому он не может ее открыть, потому что она забаррикадирована.

Во время этого вход в помещение штурмовали правоохранители. Злоумышленник кричал "парни, остановитесь". Однако стук на фоне продолжался.

Что рассказал его брат

Брат злоумышленника говорит, что квартиру, которую штурмуют, перед этим пытались забрать рейдеры. Именно поэтому и случилась такая ситуация.

Он также добавил, что приехал туда, потому что ему позвонил брат. Забаррикадированному 38 лет.

Также мужчина рассказал ТСН, что сейчас по этой квартире идет судебный процесс. Однако он не объяснил, какой именно. Также он добавил, что сегодня утром туда пришли "люди в черном".

Общение злоумышленника с журналистами: видео телеграма PavlovskyNews

Коротко об инциденте