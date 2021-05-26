Процедуру Павлу Клецу провели 26 апреля. Хотя это распространено за рубежом, такие чипы есть только у 10 украинцев.

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Новый чип, мужчине, как и предыдущие, вживили под кожу на руках. С помощью него он сможет без ключа заводить автомобиль, рассчитываться в супермаркете или проходить через турникет в метро.

Как Павел будет использовать свой 8 чип – пока не решил. Однако, говорит, что это будет его поле экспериментов. Все остальные у него постоянно используются, поэтому их функцию он менять не может.

По словам мужчины, это процедура, которая проводится не на всю жизнь. Если нужно, модификации легко вынимаются из тела. Операция длилась всего не более 30 секунд. Место прокола продезинфицировали и ввели маленький чип шприцем.

Процесс чипирования киевлянина: видео телеграм-канала PavlovskyNews

Обратите внимание! 5 июня 2020 года на сайте Президента Украины опубликовали петицию о чипировании людей. В ней просили главу страны запретить вживлять чипы под кожу на законодательном уровне. Однако она собрала лишь 5 547 подписей и Владимир Зеленский не рассматривал это обращение.