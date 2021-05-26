Киевлянин вживил под кожу 8 чипов: его внесли в книгу рекордов – видео

Житель Киева на глазах журналистов вживил себе под кожу чип. Поскольку у него это уже была 8 такая процедура, мужчина стал самым "чипованным" украинцем. Также там был представитель Книги рекордов Украины, который это фиксировал.

Процедуру Павлу Клецу провели 26 апреля. Хотя это распространено за рубежом, такие чипы есть только у 10 украинцев.

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Новый чип, мужчине, как и предыдущие, вживили под кожу на руках. С помощью него он сможет без ключа заводить автомобиль, рассчитываться в супермаркете или проходить через турникет в метро.

Как Павел будет использовать свой 8 чип – пока не решил. Однако, говорит, что это будет его поле экспериментов. Все остальные у него постоянно используются, поэтому их функцию он менять не может.

По словам мужчины, это процедура, которая проводится не на всю жизнь. Если нужно, модификации легко вынимаются из тела. Операция длилась всего не более 30 секунд. Место прокола продезинфицировали и ввели маленький чип шприцем.

Процесс чипирования киевлянина: видео телеграм-канала PavlovskyNews