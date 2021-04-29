Жительница Киева рассказала об инциденте, который произошел на кассе АТБ на улице Героев Севастополя, 10. Она утверждает, что работник супермаркета нагло и агрессивно вел себя в отношении ее матери и в присутствии ребенка.

Как отметила в фейсбуке Наталья Нежура, неприятное событие произошло 27 апреля, когда женщина пошла в магазин вместе с внуком. При оплате покупок бабушка ошиблась, и сказала кассиру, что ей нужен пакет.

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Через секунду после этого, как утверждает автор поста, женщина исправилась, но услышала от работника кучу матов.

Иди отсюда, пока не пере*бал

Скандальное происшествие случилось еще 27 апреля. Пост мгновенно стал вирусным в соцсетях, однако никто из руководства АТБ на него, судя по заявлению женщины, не отреагировал.

По словам автора заметки, после извенения ее матери и просьбы все же не давать пакет, кассир сказал: "бл*дь, за*бала". Эти слова услышал маленький внук женщины.

Когда покупательница возмутилась поведением кассира, он отметил "Иди отсюда, пока не пере*бал".

Мать, понимая, что несет ответственность перед внуком, подошла к охраннику, который ловил сов, и сказала, чтобы успокоил, потому что в следующий раз вызовет полицию. То недоразумение кивнуло головой. Вот скажите, мне идти с чем? С топором или с топором?

– написала Нежура.