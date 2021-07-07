Киевлянку, которая заморила голодом сына, приговорили к 12 годам тюрьмы

В Голосеевском районном суде Киева вынесли очередной приговор по громкому делу об убийстве ребенка матерью. Женщина, которая на 11 дней оставила дома одних годовалого мальчика и 2-летнюю девочку, будет находиться в тюрьме 12 лет.

Как сообщили в прокуратуре Киева, речь идет об инциденте, который произошел в декабре 2016 года. Тогда женщина оставила детей без присмотра, что привело к смерти ее сына.

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После 11 дней отсутствия матери мальчик умер, а его сестра находилась без сознания.

Осудили со второй попытки

Как утверждают правоохранители, в 2019 году Голосеевский районный суд столицы приговорил горе-мать к 8 годам заключения. Ей инкриминировали оставление в опасности.

Впрочем, прокуроры требовали, чтобы преступление квалифицировали как умышленное убийство ребенка. И подали в апелляцию.

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отправил дело на повторное рассмотрение.

На второй раз служители Фемиды уже изменили квалификацию производства на более жесткую.

Действия женщины признали умышленным убийством малолетнего ребенка. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы. Сейчас женщина находится под стражей.

Удовлетворяет ли прокуроров наказание киевлянки, пока неизвестно. Вполне вероятно, что правоохранители потребуют для женщины более долгого заключения.