Ранее в СМИ появилась информация, что якобы из-за пандемии коронавируса открытие этих станций переносится на 2022 год. В предприятии эту информацию опровергли.

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Пытаются наверстать отставание

Метростроевцы сообщили, что тоннель от станции "Мостицкая" до станции "Сырец" подошел к отметке в 1000 метров. В то же время на "проспекте Правды" сейчас проходят работы по переносу коммуникаций. Ведется строительство перегонных тоннелей.

Впрочем, в предприятии не скрывают, что из-за пандемии из графика все-таки выбились.

Были периоды, когда работники бригадами шли на самоизоляцию из-за случаев коронавируса. Также решались моменты с приездом немецких специалистов и доставкой оборудования из-за рубежа. Сейчас делаем все, чтобы наверстать некоторое отставание и в конце года открыть станцию,

– объясняет заместитель директора по строительству АО "Киевметрострой" Сергей Полянский.

Завляли, что открытие переносится на 2022 год

Ранее на сайте 24 канала сообщали, что открытие станций переносится на следующий год.

Вероятно, что произошло какое-то недоразумение: либо журналисты издания "Сегодня" не так поняли слова представителя "Киевметростроя", либо он сам ошибся и сообщил неправильную информацию.

Комментарий "Киевметростроя" / Скриншот сайта издания "Сегодня"