Руководство УПЦ МП с почестями провело захоронение митрополита Луганского и Алчевского Митрофана, который с 2014 года предал Украину и начал работать на оккупантов. Умер церковный деятель на захваченной Россией территории.

О смерти коллаборанта, который был тесно связан с марионеточным руководством "ЛНР", а также с оккупационными войсками, написали пророссийские СМИ. Соболезнования по поводу смерти митрополита выразили главари террористов.

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По словам журналиста Вахтанга Кипиани, Митрофан еще в начале войны активно поддерживал российскую агрессию.

Мог возглавлять церковные войска

Журналист и историк утверждает, что факт захоронения главы московской церкви в оккупированном Луганске на территории Лавры является проигрышем Украины на собственном же поле.

Освящал тюрьмы "ЛНР" и гуманитарку от РФ. Целовался с Плотницкими и Пасечниками. И вот государство Украина разрешило, я так понимаю, перевозку его тела для упокоения в столице государства, которое он предал,

– подчеркнул Кипиани.

Как утверждают источники 24 канала в правоохранительных органах Украины, Митрофан мог возглавлять специальное подразделение оккупантов, которое занималось подготовкой и организацией захвата части Донбасса.

В 2014 году подчиненные митрополита были привлечены в вербовке боевиков, и их обеспечении всем необходимым.

В церквях УПЦ МП жили российские наемники и спецназовцы, а также хранили завезенное из РФ оружие.

Кроме того, некоторые священники проводили активную агитацию людей для блокирования военной техники ВСУ, рассказывали о необходимости воевать против Украины, а также участвовать в боевых действиях.

Руководство УПЦ МП в Донецкой области при этом в основном подчинялись кураторам из России. Скорее всего, митрополит Митрофан был одним из руководителей церковных войск России на оккупированной Луганщине.

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