Проезд в городской электричке может вырасти до 79 гривен: как тариф объясняют в "Киевпастрансе"

"Киевпастранс" не имеет собственной железнодорожной инфраструктуры и ремонтной базы вагонов. Именно поэтому предприятие просит власти поднять цену на проезд в городской электричке в 10 раз – аж до 79 гривен.

Сейчас цена проезда – 8 гривен. Впрочем, каким будет новый тариф – пока неизвестно.

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Об убыточности "Киевпастранса"

По информации, которую по запросу UBR предоставили в "Киевпастрансе", предприятие вынуждено обращаться к Укрзализныце, чтобы ремонтировать вагоны и обеспечивать движение электричек.

Коммунальное предприятие должно также оплачивать счета за пользование инфраструктурой.

Также на убыточность КП влияет и карантин – ездят меньше. Объем пассажирских перевозок снизился на 39%.

Предыстория

"Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" обратились к Виталию Кличко с требованием поднять цену на проезд. По подсчетам коммунальщиков, себестоимость одной поездки в три раза больше, чем нынешний тариф на перевозки в общественном транспорте столицы.

В метро – 21 гривна.

В наземном транспорте – 25 гривен.

Что касается городской электрички, то здесь, по мнению "Киевпастранса", цена должна быть больше почти в 10 раз.

Кличко ответил коммунальщикам и отметил, что реальная себестоимость проезда – 15 гривен. Впрочем, в городском совете и КГГА сейчас обсуждают вопрос нового тарифа – обещают, что он устроит киевлян и перевозчиков.

Ранее также сайт 24 канала писал о том, что в Киевсовете назвали условие, при котором в городе не будут поднимать цену на проезд. Депутаты и Кличко хотят, чтобы правительство компенсировало деньги за льготников.