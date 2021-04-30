Киевщину рекомендуют перевести сразу в желтую зону. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

К теме С мая в Украине еще 2 области не будут "красными", – Ляшко

Киевская область уходит из красной зоны

По его словам Киевская область готова к смягчению карантина.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 28 апреля приняла решение отменить с 1 мая в Киеве красный уровень эпидемической опасности.

Ограничения в желтой зоне карантина

в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала