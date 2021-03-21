На Киевщине начал действовать локдаун: перечень запретов
С воскресенья, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Накануне Минздрав отнес столицу и область к красной карантинной зоне.
Источник:24 канал
Карантин усилили из-за угрожающей ситуации с коронавирусом. Власти столицы и области решила ввести локдаун из-за увеличения количества новых больных COVID-19 и учащением госпитализаций.
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Локдаун на Киевщине 21 марта: что запрещено
- Работа учреждений культуры.
- Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее.
- Работа ТРЦ.
Могут работать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Проведение религиозных богослужений.
В случаях, если обеспечено 10 квадратных метров на 1 человека.
- Проведение массовых мероприятий.
Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и тому подобного.
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Как работают школы и садики
В школах детей уже с понедельника 22 марта будут учить дистанционно. Это не касается учащихся 1 – 4 классов и специальных учебных заведений. Садики работают в обычном режиме.
Ездит ли общественный транспорт
На территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах.
Но, в отличие от Киева, заполненными должны быть не менее 50% мест для сидения.
Впрочем, это решение еще не окончательное: его пересмотрят 22 марта.
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Красная зона карантина
После того, как местные власти решили усилить карантинные ограничения в области, Минздрав обновил список цветных зон. В министерстве здравоохранения отнесли Киев и Киевскую область в красной карантинной зоны.
Ранее в этот список входили только четыре области: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская.
Какие запреты действуют в каждой из зон карнтина / Инфографика 24 канала
Что известно об усилении карантина
- В Киеве с 20 марта начал действовать локдаун.
- Он продлится до 9 апреля включительно. Такое решение пришлось принять, поскольку ситуация с распространением коронавирусной болезни стала крайне серьезной.
- Опсял столице и во всей Киевской области решили усилить ограничения.
- В целом ситуация с коронавируса в области угрожающая.
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