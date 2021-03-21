С воскресенья, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Накануне Минздрав отнес столицу и область к красной карантинной зоне.

Карантин усилили из-за угрожающей ситуации с коронавирусом. Власти столицы и области решила ввести локдаун из-за увеличения количества новых больных COVID-19 и учащением госпитализаций.

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Локдаун на Киевщине 21 марта: что запрещено

Работа учреждений культуры.

Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее.

могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее. Работа ТРЦ.

Могут работать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Могут работать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии. Проведение религиозных богослужений.

В случаях, если обеспечено 10 квадратных метров на 1 человека.

В случаях, если обеспечено 10 квадратных метров на 1 человека. Проведение массовых мероприятий.

Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и тому подобного.

Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и тому подобного. Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Как работают школы и садики

В школах детей уже с понедельника 22 марта будут учить дистанционно. Это не касается учащихся 1 – 4 классов и специальных учебных заведений. Садики работают в обычном режиме.

Ездит ли общественный транспорт

На территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах.

Но, в отличие от Киева, заполненными должны быть не менее 50% мест для сидения.

Впрочем, это решение еще не окончательное: его пересмотрят 22 марта.

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Красная зона карантина

После того, как местные власти решили усилить карантинные ограничения в области, Минздрав обновил список цветных зон. В министерстве здравоохранения отнесли Киев и Киевскую область в красной карантинной зоны.

Ранее в этот список входили только четыре области: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская.



Какие запреты действуют в каждой из зон карнтина / Инфографика 24 канала

Что известно об усилении карантина