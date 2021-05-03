Об изнасиловании полицейские узнали от 15-летней девочки, которая сама к ним обратилась. Жительница Сквиры рассказала, что поехала с друзьями на озеро возле села Токаревка, где ее изнасиловали.
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Полицейские говорят, что быстро раскрыли преступление. Его якобы совершил местный житель.
Что известно об изнасиловании девушки в Киевской области
Мужчина изнасиловал девушку подальше от ее друзей / Фото полиции Белоцерковского района
- Заявительница рассказала правоохранителям о том, что она с друзьями употребляла алкогольные напитки в беседке. Во время пьянки к компании присоединились незнакомые мужчины.
- Когда уже стемнело, один из незваных гостей предложил девочке отойти и поговорить.
- Оставшись наедине с жертвой, мужчина повалил ее и изнасиловал.
Предполагаемым преступником оказался 23-летний молодой человек. Его действия полицейские квалифицировали как совершение изнасилования несовершеннолетней. Если вину злоумышленника признает суд, ему грозит от 7 до 12 лет заключения.
Вскоре мужчине будут избирать меру пресечения.
23-летний юноша находится в изоляторе временного содержания / Фото полиции Белоцерковского района