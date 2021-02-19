24-летнего мужчину задержали на Киевщине за кражу более 300 тысяч и поджог почты: фото
О пожаре в отделении "Укрпочты" в Глевахе под Киевом полицейские узнали от бойцов ГСЧС. Именно спасатели, работавшие на вызове, установили, что здание подожгли.
Источник:Полиция Киевской области
На место происшествия приехали следователи. Они поняли, что огонь пылал только в той комнате, где был сейф.
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По словам руководителя отделения, внутри сейфа была большая сумма, которая должна была пойти на выплаты пенсий и соцвыплаты жителям Глевахи.
Что известно об ограблении "Укрпочты" в Глевахе
Мужчина украл более 300 тысяч, и поджег помещение почты, чтобы уничтожить улики / Фото полиции Киевской области
- Через несколько часов после совершения преступления правоохранители задержали подозреваемого.
- Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, который уже отбывал наказание за другие преступления.
- Полицейские изъяли у него похищенные деньги – более 300 тысяч гривен.
- Также у мужчины нашли каннабис.
Вскоре задержанному сообщат о подозрении в совершении кражи. Если суд признает его вину, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.
Злоумышленник может сесть в тюрьму на 8 лет / Фото полиции Киевской области
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