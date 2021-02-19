О пожаре в отделении "Укрпочты" в Глевахе под Киевом полицейские узнали от бойцов ГСЧС. Именно спасатели, работавшие на вызове, установили, что здание подожгли.

На место происшествия приехали следователи. Они поняли, что огонь пылал только в той комнате, где был сейф.

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По словам руководителя отделения, внутри сейфа была большая сумма, которая должна была пойти на выплаты пенсий и соцвыплаты жителям Глевахи.

Что известно об ограблении "Укрпочты" в Глевахе



Мужчина украл более 300 тысяч, и поджег помещение почты, чтобы уничтожить улики / Фото полиции Киевской области

Через несколько часов после совершения преступления правоохранители задержали подозреваемого.

Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, который уже отбывал наказание за другие преступления.

Полицейские изъяли у него похищенные деньги – более 300 тысяч гривен.

Также у мужчины нашли каннабис.

Вскоре задержанному сообщат о подозрении в совершении кражи. Если суд признает его вину, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.



Злоумышленник может сесть в тюрьму на 8 лет / Фото полиции Киевской области