На Киевщине в пожаре погибли 2 человека
В Киевской области в доме случился смертельный пожар / ГСЧС
В доме в городе Васильков Киевской области, вечером 26 февраля случился пожар. На месте происшествия спасатели нашли тела 2 человека.
Источник:ДСНС
Детали пожара в Киевской области
Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 23:03.
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На место происшествия направили 9 спасателей и 3 единицы техники.
По данным ГСЧС, огнем было охвачено 72 квадратных метра дома.
Что известно о погибших
Во время ликвидации пожара в доме обнаружили 2 тела. Одним погибшим оказался 67-летний хозяин дома. Личность другой жертвы пожара устанавливается.
Огонь локализован через 20 минут, а полностью погасили – почти через час.
Причина пожара неизвестна.
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