В доме в городе Васильков Киевской области, вечером 26 февраля случился пожар. На месте происшествия спасатели нашли тела 2 человека.

Детали пожара в Киевской области

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 23:03.

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На место происшествия направили 9 спасателей и 3 единицы техники.

По данным ГСЧС, огнем было охвачено 72 квадратных метра дома.

Что известно о погибших

Во время ликвидации пожара в доме обнаружили 2 тела. Одним погибшим оказался 67-летний хозяин дома. Личность другой жертвы пожара устанавливается.

Огонь локализован через 20 минут, а полностью погасили – почти через час.

Причина пожара неизвестна.

Обратите внимание! 27 февраля пожар произошел в Черновицкой коронавирусной больнице. В результате трагедии погибли 2 мужчин в возрасте 76 и 77 лет.



Среди версий возгорания – проблемы с электропроводкой, взрыв кислородного аппарата и самоподжог одного пациента. Впоследствии последние две версии опровергли. По факту пожара правоохранители возбудили уголовное дело.