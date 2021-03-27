На Киевщине неизвестные по поддельным документам забрали из "Новой Почты" мотоцикл серии Ducati Monster. Инцидент произошел 24 марта в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района.

По данным сообщества, мотоцикл забрали "супруги около 40 лет, а также парень около 25 лет".

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Трое неизвестных людей по поддельным документам забрали из "Новой Почты" в Вите-Почтовой мотоцикл Ducati Monster,

– говорится в сообщении.

Известно, что мужчина и женщина "исчезли в неизвестном направлении, парень вышел на остановке в селе Стоянка и так же исчез".

"После этого, мотоцикл служба доставки транспортировала в город Житомир, где его там забрали неизвестные лица", – сообщает "Киев Оперативный".

Людей, которые владеют информацией об инциденте, просят обратиться в полицию или позвонить по телефону 063 – 290 – 29 – 70.

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