Информация об изнасиловании пожилой женщины поступила по спецлинии правоохранителям на днях от самой потерпевшей. Следователи, которые прибыли на место происшествия, увидели крайне необычную картину.

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Как выяснилось, злоумышленник набросился на собственную бабушку навеселе.

Что известно об изнасиловании 91-летней женщины под Киевом

Полицейские утверждают, что вечером накануне преступления 49-летний мужчина со своим другом употреблял водку.

Среди пьянки злоумышленник пошел в комнату бабушки и изнасиловал ее. После этого он вернулся к столу и продолжил выпивать.

Следователи задержали предполагаемого насильника и собрали доказательства причастности мужчины к преступлению.

Сам 49-летний житель Гоголева признался в содеянном.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют изнасилование человека, с которым злоумышленник находится в семейных отношениях. Если мужчину признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.

Вскоре суд будет выбирать злоумышленнику меру пресечения.

Смотрите видео с мужчиной, который изнасиловал 91-летнюю бабушку: