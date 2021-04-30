Информация об изнасиловании пожилой женщины поступила по спецлинии правоохранителям на днях от самой потерпевшей. Следователи, которые прибыли на место происшествия, увидели крайне необычную картину.
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Как выяснилось, злоумышленник набросился на собственную бабушку навеселе.
Что известно об изнасиловании 91-летней женщины под Киевом
- Полицейские утверждают, что вечером накануне преступления 49-летний мужчина со своим другом употреблял водку.
- Среди пьянки злоумышленник пошел в комнату бабушки и изнасиловал ее. После этого он вернулся к столу и продолжил выпивать.
- Следователи задержали предполагаемого насильника и собрали доказательства причастности мужчины к преступлению.
- Сам 49-летний житель Гоголева признался в содеянном.
Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют изнасилование человека, с которым злоумышленник находится в семейных отношениях. Если мужчину признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.
Вскоре суд будет выбирать злоумышленнику меру пресечения.
Смотрите видео с мужчиной, который изнасиловал 91-летнюю бабушку: