В селе Вороньков, что в Бориспольском районе бобры подточили несколько деревьев – они упали на электросети и лишили людей света. Курьезный инцидент произошел 31 января.

Источник: страница исполкома Вороньковского сельского совета в Facebook

"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были бобры, которые положили зуб на вороньковськие тополя в парке на острове. Спецоперация энергетиков прошла успешно — аварийные деревья ликвидированы и уже не угрожают линиям электросетей своим падением", — рассказали в исполкоме.

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