На Киевщине бобры лишили людей света: курьезный факт
В селе Вороньков, что в Бориспольском районе бобры подточили несколько деревьев – они упали на электросети и лишили людей света. Курьезный инцидент произошел 31 января.
Источник: страница исполкома Вороньковского сельского совета в Facebook
"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были бобры, которые положили зуб на вороньковськие тополя в парке на острове. Спецоперация энергетиков прошла успешно — аварийные деревья ликвидированы и уже не угрожают линиям электросетей своим падением", — рассказали в исполкоме.
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Такое сообщение повеселило пользователей соцсети.
Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киевской области в экопарке "Медвино" на людей напало стадо бизонов. К счастью никто не пострадал, но одну из машин посетителей погнул зубр.
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