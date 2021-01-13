На Киевщине пьяный водитель сбил 2 людей, забрал вещи из машины и исчез вместе с полицейскими
В городе Богуслав, в Киевской области, пьяный водитель на Lada сбил 2 пожилых людей. После ДТП он забрал свои вещи из машины, а затем его куда-то увезли полицейские. В соцсетях подозревают, что мужчину хотят "отмазать" от ответственности.
Видео опубликовали в сообществе "Киев Оперативный". Его снял свидетель ДТП.
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Машина моя, но за рулем был не я
У пользователей фейсбука сложилось впечатление, что правоохранители забрали пьяного водителя с места ДТП и не выполнили свою работу – на кадрах видно, как он собирает свои вещи в салоне машины, которая только что сбила 2 пожилых людей, полицейские при этом не мешали. Похоже, что предполагаемый виновник ДТП решил избежать ответственности.
Полиция "закрыла глаза" на то, что делал "Иванович" – именно так его называли правоохранители.
Иванович, впрочем, отрицал, что он был за рулем. "Это моя машина, но не я управлял". В то же время автор видео отметил, что есть свидетели ДТП, которые готовы подтвердить, что именно этот пьяный водитель сбил людей.
На Киевщине пьяный водитель сбил 2 человека: смотрите видео
Детали ДТП
- Это произошло в городе Богуслав на улице Петровского (по данным соцсетей).
- Lada (AI1527HP) сбила 2 пожилых людей.
- Их отвезли в больницу. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.
В пресс-службе полиции Киевской области об инциденте не слышали – журналисту сайта 24 канала там ничего не сообщили, но пообещали выяснить информацию. Редакция сайта направила запросы в МВД, а также в ГБР. Возможно в этой ужасной истории будет продолжение.
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