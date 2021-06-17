На Киевщине британка с сообщниками похитила гражданина Латвии: фото

Правоохранители задержали группировку, в которую входили гражданка Великобритании и двое украинцев. Злоумышленники, по данным следствия, похитили иностранца для вымогательства от него несуществующего долга.
Как утверждают правоохранители, члены группировки заставили мужчину перечислить им 15 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на гривны почти равно сумме в 568 тысяч. Организатором преступления якобы выступила женщина, проживающая в Великобритании.
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О похищении мужчины полицейские узнали от самого потерпевшего. Он обратился к правоохранителям сразу же, как только его отпустили.
Аргументировали избиением
49-летнюю гражданку Великобритании задержали в Киеве за совершение тяжкого преступления / Фото полиции Киева
- Гражданин Литвы рассказал, что в Киев он прилетел со своей знакомой, которая и уговорила его поехать в Борисполь.
- Пара прибыла по нужному им адресу, к частному дому, где их встретили двое местных жителей.
- Мужчины сообщили литовцу, что он якобы должен знакомой немалую сумму средств, и начали его бить.
- Пострадавшего удерживали в неволе более суток. Отпустили его лишь после того, как он перечислил всю сумму организатору преступления.
У задержанных изъяли немалую сумму / Фото полиции Киева
Полицейские довольно быстро выяснили личности предположительно причастных к похищению мужчины. Ими оказались жители Борисполя 1975 и 1977 годов рождения, а также гражданка Великобритании, которая уговорила мужчин пойти на преступление.
Сейчас правоохранители решают вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения.
Если задержанных признают виновными, им грозит до 10 лет заключения.