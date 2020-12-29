Полицейские задержали заказчика сразу двух убийств. Им оказался 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области.

Фигурант дела – бывший местный депутат, сообщили в пресс-службе полиции Украины. Занимались разоблачением убийства представители внутренней безопасности Нацпола. Так, вполне вероятно, что задержанный является работником органов.

Смотрите также 4 недели жили и пили с трупом друга: в Киеве в жилом доме нашли двух мертвых – видео

По данным следствия, злоумышленник подыскивал киллера для ликвидации двух мужчин, с которыми у него сложились неприязненные отношения.

6 тысяч долларов за смерть

Как утверждают правоохранители, жертвами убийств должны были стать 47-летний односельчанин, а также 39-летний житель соседнего села.

Чтобы разоблачить злоумышленника, полицейские организовали ему встречу с "киллером". Во время нее заказчик передал подсадному мужчине фото жертв, а также предоставил задаток за "работу" по одному из них – 300 долларов. Всего за убийство первой жертве он обещал 6 тысяч.

Задержали злоумышленника спецназовцы.

Вскоре ему сообщат о подозрении в совершении покушения на заказное убийство, а также подготовку к совершению убийства по заказу. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео задержания бывшего депутата, заказывал убийство двух мужчин: