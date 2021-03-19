Председатель одной из ОТО на Киевщине и его заместитель требовали взятку. Они пожелали от застройщиков 1,4 миллиона гривен за выигрыш этой компании на аукционе и получение земельного участка под застройку.

Их разоблачили оперативники киевской Нацполиции при получении взятки. Дело передали в прокуратуру.

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Что известно о причине взятки

Председатель ОТО Киевщины вместе с заместителем требовали взятку за содействие в решении вопроса.

Они должны были помочь "выделить" земельные участки общей площадью 12 гектаров.

Дополнительно в их "услуги" включили и подписание договоров аренды этих земель под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.

Руководители ОТО Киевщины гарантировали победу этому застройщику на аукционе по продаже права аренды земельных участков.

Кроме того, чиновники должны были помочь в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз.

Свою работу местные чиновники оценили в 1,4 миллиона гривен.



Правоохранители разоблачили в момент получения взятки / Нацполиция

Как их разоблачили

Оперативники и следователи полиции Киевской области совместно с работниками СБУ разоблачили преступников-чиновников. С места задержания правоохранители изъяли 25 тысяч долларов и 700 тысяч гривен.



Правоохранители зафиксировали момент получения взятки / Нацполиция

Во время обыска у должностных лиц ОТО они обнаружили еще более 30 тысяч долларов США.



Полиция задержала преступников / Нацполиция

Этот случай классифицировали как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Председателю ОТО и его заместителю может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также у них могут конфисковать имущество.

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