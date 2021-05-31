Главному подозреваемому дела 53 года. О том, что ему объявили подозрение, сообщили 31 мая
К теме Насиловал и заставлял смотреть порно: основателя детского дома на Днепропетровщине будут судить
Больше об этих преступлениях
- По данным правоохранителей, изнасилований было много.
- Все они случились в 2018 году.
- Возраст пострадавших девочек не разглашают.
- Вероятно, преступления совершали в Белоцерковском районе.
- Такой вывод можно сделать, поскольку обвинительный акт в отношении их отца направили в Белоцерковский городской суд.
- Это сделали еще в сентябре 2019 года.
- Обоим сообщникам избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Что грозит за такое преступление
По какой статье судят отца детей – неизвестно. Другому мужчине объявили о подозрении по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Максимальное наказание по ней – 5 лет тюрьмы.
Однако следует отметить человека не судят по статье об изнасиловании. Поэтому, по всей вероятности, дети не сопротивлялись его действиям.