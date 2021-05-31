Главному подозреваемому дела 53 года. О том, что ему объявили подозрение, сообщили 31 мая

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По данным правоохранителей, изнасилований было много.

Все они случились в 2018 году.

Возраст пострадавших девочек не разглашают.

Вероятно, преступления совершали в Белоцерковском районе.

Такой вывод можно сделать, поскольку обвинительный акт в отношении их отца направили в Белоцерковский городской суд.

Это сделали еще в сентябре 2019 года.

Обоим сообщникам избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Что грозит за такое преступление

По какой статье судят отца детей – неизвестно. Другому мужчине объявили о подозрении по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Максимальное наказание по ней – 5 лет тюрьмы.

Однако следует отметить человека не судят по статье об изнасиловании. Поэтому, по всей вероятности, дети не сопротивлялись его действиям.

Обратите внимание! В Одесской области мужчина и женщина под видом уроков у логопеда совершали сексуальное насилие над дошкольниками. Супруги вероятных насильников разоблачили правоохранители. Их задержали 21 мая.