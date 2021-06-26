Сообщение о пожаре поступило 25 июня в 20:07. Прибыв на место, обнаружили, что горит стоматологическая клиника.
Внимание За полчаса – 60% месячной нормы дождя: спасатели рассказали о последствиях потопа во Львове
Спасатели установили, что в огне – кровля на площади примерно 400 квадратных метров. К месту вызова направили несколько дежурных машин.
Пожар локализован в 22:20 и ликвидирован в 00:48 26 июня,
– говорится в сообщении.
Пожар в Белой Церкви / Фото ГСЧС
Последствия пожара
- В целом огонь уничтожил 500 квадратных метров кровли и 100 квадратных метров перекрытия между третьим этажом и кровлей.
- К тушению привлекли 40 человек личного состава и 9 единиц техники.
- Причина пожара пока неизвестна. О том, есть ли пострадавшие – тоже не сообщили.
Недавние пожары Украине
- 21 июня в Белогородке Киевской области прогремел взрыв в жилом доме. В результате пострадали по меньшей мере 8 человек, еще 40 – потеряли крышу над головой.
- В Стрые Львовской области 23 июня вспыхнул огонь в рейсовом автобусе "Эталон". В результате пожара пламя полностью его уничтожило, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.
- В самом центре Тернополя утром 24 июня вспыхнул ресторан. Пожар был таким сильным, что спасатели тушили его около 2 часов.
- В Каменске Днепропетровской области произошел пожар на предприятии. В результате него 2 мужчин получили ожоги большинства поверхности тела. Пострадавшие курили и бросили окурок в легковоспламеняющееся вещество.