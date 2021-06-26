На Киевщине горела стоматология: спасатели более 5 часов боролись с огнем

В одном из медицинских центров Киевской области, в городе Белая Церковь, произошел пожар. Спасателям понадобилось более 5 часов, чтобы потушить огонь.

Сообщение о пожаре поступило 25 июня в 20:07. Прибыв на место, обнаружили, что горит стоматологическая клиника.

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Спасатели установили, что в огне – кровля на площади примерно 400 квадратных метров. К месту вызова направили несколько дежурных машин.

Пожар локализован в 22:20 и ликвидирован в 00:48 26 июня,

– говорится в сообщении.



Пожар в Белой Церкви / Фото ГСЧС

Последствия пожара

В целом огонь уничтожил 500 квадратных метров кровли и 100 квадратных метров перекрытия между третьим этажом и кровлей.

К тушению привлекли 40 человек личного состава и 9 единиц техники.

Причина пожара пока неизвестна. О том, есть ли пострадавшие – тоже не сообщили.

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