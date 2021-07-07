На Киевщине ищут крайне опасных бандитов: фото

Полицейские Киевской области ищут 42-летнего Александра Оверченко и 24-летнего Максима Дожанка. Им инкриминируют совершение особо тяжких преступлений.

Как отметили правоохранители, злоумышленники являются уроженцами Черниговщины, которые действовали на территории Киевской области. Мужчинам инкриминируют совершение разбоев и угон машин с помощью насилия.

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Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении членов группировки, правоохранители просят обращаться к ним.

Пытали и издевались



Ориентировка на Александра Оверченко / Фото полиции Киевской области

Полицейские утверждают, что Оверченко и Дожанок члены банды, что осуществляла разбойные нападения на дома состоятельных людей.

Злоумышленники пытали хозяев и издевались над ними, требуя отдать им все ценности и деньги.

Кроме того, бандиты забирали у людей их машины.



Ориентировка на Максима Дожанка / Фото полиции Киевской области

Сейчас злоумышленники скрываются от полиции. Если суд признает их виновными в совершении преступлений, мужчинам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Куда звонить

Полицейские просят всех, кто может помочь поймать опасных преступников, звонить по телефонам 044-271-60-02, 097-357-32-16 или "102". Конфиденциальность и безопасность правоохранители гарантируют.