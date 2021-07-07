На Киевщине ищут крайне опасных бандитов: фото
Источник:полиция Киевской области
Полицейские Киевской области ищут 42-летнего Александра Оверченко и 24-летнего Максима Дожанка. Им инкриминируют совершение особо тяжких преступлений.
Как отметили правоохранители, злоумышленники являются уроженцами Черниговщины, которые действовали на территории Киевской области. Мужчинам инкриминируют совершение разбоев и угон машин с помощью насилия.
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Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении членов группировки, правоохранители просят обращаться к ним.
Пытали и издевались
Ориентировка на Александра Оверченко / Фото полиции Киевской области
- Полицейские утверждают, что Оверченко и Дожанок члены банды, что осуществляла разбойные нападения на дома состоятельных людей.
- Злоумышленники пытали хозяев и издевались над ними, требуя отдать им все ценности и деньги.
- Кроме того, бандиты забирали у людей их машины.
Ориентировка на Максима Дожанка / Фото полиции Киевской области
Сейчас злоумышленники скрываются от полиции. Если суд признает их виновными в совершении преступлений, мужчинам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
Куда звонить
Полицейские просят всех, кто может помочь поймать опасных преступников, звонить по телефонам 044-271-60-02, 097-357-32-16 или "102". Конфиденциальность и безопасность правоохранители гарантируют.