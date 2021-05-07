Патрульные полицейские пытались остановить элитную Toyota, водитель которой ехал с нарушениями правил дорожного движения. Однако владелец иномарки убегал от копов и не справился с управлением машины.

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Из-за выезда легковушки за пределы дорожной полосы крайне тяжело пострадал 14-летний парень.

Подростка придавило к асфальту

Во время преследования водитель заехал на территорию автомойки и обманул патрульных. Полицейские подумали, что нарушитель правил собирается остановиться, но он объехал служебную машину сзади и начал быстро убегать.

Правоохранители преследовали мужчину. Когда тот поворачивал с главной дороги, на большой скорости снес дорожный знак и стоявшего рядом подростка.

В результате инцидента парень оказался под машиной и металлическим дорожным знаком, а водитель выбежал из авто и скрылся.

Инспекторы не пытались остановить злоумышленника, поскольку были сосредоточены на спасении потерпевшего.

Врачи скорой, которые приехали на вызов, диагностировали парню травму позвоночника. Сейчас подросток находится в реанимации.

На месте происшествия работали следователи. Они уже установили личность водителя. Его пытаются разыскать.

По факту совершения ДТП с пострадавшими открыли уголовное производство. Если злоумышленника задержат и признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет садиться за руль на 3 года после освобождения.

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