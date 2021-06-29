Серьезная ситуация с затоплением населенного пункта произошла еще 27 июня, когда в Киевской области прошли дожди. Местные жители говорят, что мощные ливни были и раньше, однако к таким последствиям они не приводили.
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Некоторые обвиняют во всем частного предпринимателя, который обустроил на реке Куделя дамбы. Мол, после их разрушения начался потоп.
Убытков на 1 миллион
Вода смывала все, что могла разрушить / Фото Бишивской сельской территориальной общины
- Масштабный ливень накрыл село Лишняя Киевской области 26 июня. После нескольких часов непогоды на реке прорвало дамбы.
- Поток воды поднялся минимум на полтора метра. Кроме того, разлилось большое озеро, а вода хлынула в деревню.
- Сейчас от озера остался лишь маленький ручеек воды – она затопила огороды и дома.
- В результате стихии повреждены коммуникации. В домах нет газоснабжения.
Последствия непогоды в Лишние / Фото Бишивской сельской территориальной общины
Местные жители говорят, что территория вблизи от села 17 лет принадлежит частному предпринимателю, который построил на реке дамбы и обустроил себе частные озера.
Впрочем, сам владелец земельных участков утверждает, что его пруды и дамбы не могли спровоцировать потом.
Насколько законно были построены дамбы, теперь будут разбираться чиновники. По предварительным данным, ремонт села обойдется в 1 миллион гривен.