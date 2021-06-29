Разрушенные мосты и дамбы: на Киевщине затопило село

Почти трое суток 40 жителей села Лишняя Киевской области не могут выбраться из собственных домов. В такой ловушке жители оказались из-за непогоды и ее ужасных последствий.

Серьезная ситуация с затоплением населенного пункта произошла еще 27 июня, когда в Киевской области прошли дожди. Местные жители говорят, что мощные ливни были и раньше, однако к таким последствиям они не приводили.

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Некоторые обвиняют во всем частного предпринимателя, который обустроил на реке Куделя дамбы. Мол, после их разрушения начался потоп.

Убытков на 1 миллион



Вода смывала все, что могла разрушить / Фото Бишивской сельской территориальной общины

Масштабный ливень накрыл село Лишняя Киевской области 26 июня. После нескольких часов непогоды на реке прорвало дамбы.

Поток воды поднялся минимум на полтора метра. Кроме того, разлилось большое озеро, а вода хлынула в деревню.

Сейчас от озера остался лишь маленький ручеек воды – она затопила огороды и дома.

В результате стихии повреждены коммуникации. В домах нет газоснабжения.



Последствия непогоды в Лишние / Фото Бишивской сельской территориальной общины

Местные жители говорят, что территория вблизи от села 17 лет принадлежит частному предпринимателю, который построил на реке дамбы и обустроил себе частные озера.

Впрочем, сам владелец земельных участков утверждает, что его пруды и дамбы не могли спровоцировать потом.

Насколько законно были построены дамбы, теперь будут разбираться чиновники. По предварительным данным, ремонт села обойдется в 1 миллион гривен.