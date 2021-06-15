Ветеринары диагностировали у него страшную болезнь, которая передается людям. "Бешенство плотоядных"  –  таково ее официальное название.

Читайте также В Днепре ротвейлер бросался на ребенка и покусал мужчину, который вступился

Где ввели карантин

В районной администрации решили закрыть на карантин 11 сел. Примечательно, что кошачье бешенство обнаружили в селе Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района и этот населенный пункт не попал в карантин.

Вот список:

  • Глубочка,
  • Пилипча,
  • Городище,
  • Бакалы,
  • Малая Ольшанка,
  • Сорокотяги,
  • Малая Сквирка,
  • Фесюры,
  • Фастовка,
  • Коржовка,
  • Щербаки.

Также под ограничения попали территории охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации "Охотники и Рыболовы" и ООО "Зеленый Гай" в пределах определенной зоны.