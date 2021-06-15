Ветеринары диагностировали у него страшную болезнь, которая передается людям. "Бешенство плотоядных" – таково ее официальное название.

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Где ввели карантин

В районной администрации решили закрыть на карантин 11 сел. Примечательно, что кошачье бешенство обнаружили в селе Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района и этот населенный пункт не попал в карантин.

Вот список:

Глубочка,

Пилипча,

Городище,

Бакалы,

Малая Ольшанка,

Сорокотяги,

Малая Сквирка,

Фесюры,

Фастовка,

Коржовка,

Щербаки.

Также под ограничения попали территории охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации "Охотники и Рыболовы" и ООО "Зеленый Гай" в пределах определенной зоны.