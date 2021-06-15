На Киевщине из-за кота на карантин закрыли 11 сел

В Белоцерковском районе 14 июня ввели карантин из-за случая бешенства кота. Бездомную животное приютила женщина в селе Яблоновка, а четвероногий начал кусаться.
Ветеринары диагностировали у него страшную болезнь, которая передается людям. "Бешенство плотоядных" – таково ее официальное название.
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Где ввели карантин
В районной администрации решили закрыть на карантин 11 сел. Примечательно, что кошачье бешенство обнаружили в селе Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района и этот населенный пункт не попал в карантин.
Вот список:
- Глубочка,
- Пилипча,
- Городище,
- Бакалы,
- Малая Ольшанка,
- Сорокотяги,
- Малая Сквирка,
- Фесюры,
- Фастовка,
- Коржовка,
- Щербаки.
Также под ограничения попали территории охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации "Охотники и Рыболовы" и ООО "Зеленый Гай" в пределах определенной зоны.